Åslaug Haga: – Møtte oljeveggen i departementet

Den tidligere Senterparti-lederen satt som olje- og energiminister i den rødgrønne regjeringen fra 2007 til 2008.

– Da mitt team kom inn, ville vi satse mer på ny, fornybar energi. Men dette var utfordrende for embetsverket, fortalte Haga da hun mandag forklarte seg i oljehøringen til Stortingets kontrollkomité.

«Jerntriangel»

– Det var et system som var veldig konserverende, som ikke så muligheter for å skape andre energikilder. Det virket tungt for embetsverket å ha to tanker i hodet samtidig, sier Haga, som opplevde departementet som lite velvillig til å tenke nytt.

I stedet beskrev hun et «jerntriangel» mellom Olje- og energidepartementet (OED), Finansdepartementet og Statsministerens kontor (SMK) som enstemmig prioriterte olje og gass.

– Da passet det dårlig at man tenkte på andre ting, sa Haga, som i sin egen bok fra 2012 beskriver hvordan hun ble motarbeidet av sterke krefter.

– Frustrerende

– Det var ikke et miljø som la til rette for at det skulle inn noen nytenkning. Det var frustrerende. Du følte at du møtte oljeveggen.

Hun påpekte samtidig at Norge er preget av små fagmiljøer, og at det er mye jobbrotasjon mellom Equinor og departementet.

– Det krever stor rolleforståelse, åpenhet og at man er bevisst, sa Haga, som ikke ville uttale seg om det pågikk bevisst siling av informasjon i hennes tid.

– Men det foregikk nok møtevirksomhet som jeg burde vært informert om, sa hun.

