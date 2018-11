Asheim ser skisse til budsjettløsning

– Avstanden er absolutt overkommelig, sier han til NTB.

– Vi begynner å se skissen til en løsning nå, men vi er ikke i mål ennå. På slutten står man igjen med de vanskeligste sakene som man kanskje har skjøvet litt på. Men det betyr også at vi har ryddet veldig mange utfordringer av veien, legger Høyre-politikeren til.

KrFs finanspolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad er mer forsiktig.

– Det er flere punkter som er veldig krevende, sier han.

Regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre skal på nytt møte KrF klokken 16.30 mandag ettermiddag for å snakke om budsjettet. Partene gir også beskjed om at de har «satt av kvelden» til prosessen.

Frist tirsdag

Tirsdag er partenes selvpålagte frist for å komme fram til en enighet.

– Det er fremdeles et stykke igjen. Men alle vet at når tidsfristen er i morgen, har vi et behov for å komme til enighet snart. Det ligger et stort press på regjeringspartiene om å levere, sier Ropstad. Han rådførte seg mandag med sin stortingsgruppe.

Selv om flere ser optimistisk på muligheten for å komme i mål innen tirsdag, blir det tatt forbehold om at samtalene kan landes innen fristen. Det vises også til at en budsjettavtale må godkjennes i de fire partienes stortingsgrupper.

Annonse

Barnetrygd-nøtt

Samtidig skal partene i år ha gått løs på problemsakene tidlig i prosessen og også ryddet av veien mange såkalte verbalpunkter, altså skriftlige formuleringer med krav som følger med budsjettavtalen. Det har gitt solid fremdrift i samtalene.

I innspurten av forhandlingene er det diskusjonen om barnetrygd, momsfritak på småhandel fra utlandet – den såkalte 350-kronersgrensen – og inndekning som dominerer.

KrF har krevd en kraftig økning i barnetrygden, men spørsmålet om en mer omfattende styrking av ordningen blir trolig flyttet ut av budsjettsamtalene og over i sonderingene mellom KrF og regjeringspartiene. Samtidig vil KrF neppe kunne godta en budsjettavtale uten økt barnetrygd.

Når det gjelder 350-kronersgrensen, krever KrF at momsfritaket fjernes, noe KrF har anslått vil gi 750 millioner kroner ekstra i statskassen.

Må ha inndekning

Høyre og Frp har gått langt i å avvise skatteøkninger for å finansiere KrF-satsinger.

– For KrF er ikke skatteøkning et prinsipp i seg selv, slo Ropstad fast mandag.

Men budsjettforhandlerne har tidligere år vist stor kreativitet i å finne inndekning. Nye og omdiskuterte avgiver på plastposer, flyreiser og sukker har tidligere skaffet til veie penger. En slik ny avgift kan imidlertid være mindre trolig i år, i og med at KrF skal i sonderinger med regjeringen.

Også innstramminger i regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform, den såkalte ABE-reformen, har vært brukt til å hente penger. Tidligere har man også skjøvet på planlagte investeringer eller tatt ut økte utbytter fra statlige selskaper for å skaffe midler.

I fjor flyttet partene på rundt 5 milliarder kroner sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag. Men da var både Venstre og KrF motparter for regjeringspartiene i forhandlingene. I år vil neppe KrF være fornøyd uten at partiet klarer å flytte på 2,5-3 milliarder kroner i budsjettprosessen.