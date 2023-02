Europakommisjonens president, Ursula von der Leyen, slo fast i september at strømmarkedet ikke gagner forbrukerne, og at det derfor er nødvendig med en dyptgripende reform.

Det innebærer blant annet å frikoble strømprisen fra gassprisen, som har økt kraftig siden Russland strupet eksporten til Europa.

Mandag 13. februar utløp høringsfristen til Kommisjonen. Norge og sju EU-land har sendt innspill der de advarer mot en forhastet storreform av markedet, skriver Energi og klima.

Parlamentarisk leder for Senterpartiet, Marit Arnstad, sier til Nationen at hun er «veldig bekymret» for Kommisjonens forslag.

– Det synes som om det kommer til å gjøre vannkraft til en veldig kostbar energikilde for alle forbrukere. Det er det grunn til å være veldig skeptisk til, og det mener jeg vi må ha et meget nøye øye på.

Vannkraft kan bli dyrt

Olje- og energidepartementet (OED) advarer i sitt innspill til Kommisjonen mot ikke å ha en konsekvensutredning før man gjør for mye med markedet.

EU på sin side peker på at gassprisen har presset strømprisen opp. En løsning for å motvirke dette kan være pristak og differansekontrakter. Slike kontrakter fastsetter at den ene parten må betale differansen mellom prisen da avtalen ble inngått.

OED advarer dessuten mot å svekke prissignalet overfor vannkraftprodusentene gjennom inngrep i markedet, ettersom dette kan hindre nye investeringer i fornybar energi.

En utfordring for Norges del er at EU skiller mellom vannkraft og andre fornybare energikilder. Kravet fra EU er at grønn energi må bidra til bedre klima, uten å gjøre alvorlig skade på naturen. Det setter enkelte norske vannkraftverk i en klemme, siden de beslaglegger natur og begrenser dyreliv.

– Hvis du kobler uregulerbar kraft som vind og sol av en felles prissetting med gass for å kunne prise rimeligere ut til forbruk, samtidig som du beholder vannkraften knyttet til gassen, vil prisene på vannkraft kunne bli veldig høye, fortsetter Arnstad.

En slik løsning vil kunne slå tilbake, advarer hun.

– Det vil være til stor ulempe for norske forbrukere. Jeg mener at det EU foreslår også er en spore til at også vi må tenke systemendringer i det norske markedet.

Følger med på EU

Arnstad uttalte nylig til Nationen at endringene som EU og flere EU-land nå gjør, åpner for at Norge kan innføre egne tiltak før neste vinter.

Nylig satte regjeringen ned et ekspertutvalg som skal utrede konkrete tiltak som kan få ned strømprisene. Et av tiltakene er å innføre et toprissystem for å skjerme den norske prisen fra europeisk prissmitte – noe Arnstad har vært opptatt av.

Det er en forutsetning at tiltakene må kunne gjennomføres innenfor rammene av EØS-avtalen. Arnstad mener det norske handlingsrommet må ses i sammenheng med hvilke grep EU nå gjør med tanke på gass.

– Kartell for gass

I høringssrunden som EU nå avsluttet, ønsker ikke Kommisjonen en reform som direkte griper inn i markedet i form av et rent pristak. Det ønskes imidlertid å gjøre strømprisen mindre avhengig av prisene på fossil energi som gass.

– Det EU nå gjør er å sette et tak på gassprisen og etablere et slags kartell for gass. Da opphever de selv en del av prinsippene knyttet til et fritt marked, mener Sp-toppen.

Europakommisjonen skal legge fram et lovforslag innen utgangen av første kvartal.

– Det vi må gjøre til våren, er å følge nøye med på hva EU gjør på energisida. Det er en dragkamp innad i EU mellom de søreuropeiske landene og en del av de nordeuropeiske, sier Arnstad.