Arild Hermstad leder evalueringen av MDGs valgkamp

Hermstad ble pekt ut av partiets sentralstyre torsdag, og arbeidet er allerede i gang. Han tar sikte på å avslutte arbeidet i god tid før jul.

– Selv om vi gjorde vårt beste stortingsvalg noensinne er det klart at mange er skuffet over at vi ikke klarte sperregrensen i år. Derfor har sentralstyret vedtatt at vi skal gjøre en grundig evaluering av vår egen valgkamp, sier Hermstad.

– Vi skal sikre at prosessene blir gode slik at alle involverte får sagt sitt og at vi får et godt faktagrunnlag for å analysere og vurdere hva som kan bli bedre. Vi vil vurdere både strategier, oppfølging, organisering og mobilisering sett opp mot det endelige valgresultatet, sier Hermstad i en pressemelding.

Han akter også å innhente eksterne analyser og gjøre velgerundersøkelser.

– Vi gjennomførte også en evaluering etter valget i 2017, og tok med oss lærdommene derfra. Men for et ungt parti som MDG, er det viktig at vi tør å stille kritiske spørsmål om hva som kunne vært enda bedre, sier han.

Etter veldig gode meningsmålinger hadde partiet et håp om å bryte sperregrensen og få mange representanter på Stortinget i den kommende perioden. Men partiet manglet rundt 2.000 stemmer på å nå grensen, og endte opp med tre representanter, to flere enn i inneværende periode.

(©NTB)