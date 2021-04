Landsmøtet vedtok lørdag et programpunkt om å øke CO2-avgiften fram mot 2030 slik at Norges klimamål nås.

«Økningen skal skje gradvis», presiseres det.

Videre tar landsmøtet flere forbehold om effekten på bensin- og dieselprisene:

«Effekten på bensin- og dieselprisene skal reduseres og veibruksavgiften geografisk differensieres for å sikre at utslippskutt fra transport er sosialt og geografisk rettferdig. Dette skal sikre at effekten på pumpeprisen blir begrenset.»