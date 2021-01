Arbeiderpartiet har mistet over 5.000 medlemmer

Ved utgangen av året sto Ap med 44.918 medlemmer, ned 5.149 fra 50.067 medlemmer i 2019.

Medlemstallet har falt hvert år siden 2015, og Arbeiderpartiet har rast på meningsmålingene. Men partisekretær Kjersti Stenseng har en annen forklaring på frafallet i 2020 – nemlig sosial distansering.

– Det har vært et annerledes år for organisasjonen og medlemmene våre, og selv om vi har jobbet godt på digitale flater, så kan vi ikke erstatte å være ute og møte folk. Det har også gjort det krevende å verve nye medlemmer, sier hun.

Stenseng trekker også fram at 2.048 personer meldte seg inn i Ap i 2020.

– Men det faller dessverre av flere i andre enden, sier partisekretæren.

Medlemstap hos flere

Hos andre partier er det vanskelig å spore noen tydelig koronaeffekt.

Men Arbeiderpartiet er ikke alene om å miste medlemmer.

KrF hadde et frafall på 1.370 medlemmer i 2020 og endte på 18.582 ved årsskiftet. Siden retningsvalget i 2018 har KrF tapt over 5.000 medlemmer, ifølge avisa Dagen.

Annonse

Medlemstallet i Høyre falt med 1.328 til 28.362 i 2020. Organisasjonssjef Sigrun Strømsøyen Gudevang mener likevel at situasjonen har vært nokså stabil de siste seks årene, med et medlemstall som har vaket rundt eller litt under 30.000.

– Nå går vi inn i et valgår. Høyre har god oppslutning, og mange velgere er fornøyd med regjeringens innsats, sier hun.

I Venstre falt medlemstallet med 65 til 6.325 i 2020.

– Vi er fornøyd med at vi har stabilisert antallet medlemmer i Venstre etter flere år med nedgang, sier generalsekretær Marit H. Meyer.

Medlemsrekorder

Flere andre partier har derimot satt medlemsrekord i 2020.

Senterpartiet opplevde medlemsvekst for sjuende år på rad. Ved inngangen til 2021 hadde partiet 20.259 medlemmer, opp 137 fra året før.

– Foran årets stortingsvalg, som kan bli Senterpartiets beste noensinne, gir det ekstra styrke å ha stadig flere medlemmer med på laget. Medlemsveksten viser at folk har fått nok av at helsevesenet, politi, lokale Nav-kontor, skattekontor og tingretter blir sentralisert i bygd og by, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum.

SVs medlemstall økte med 96 til 15.291.

Rødt satte ny rekord med 10.533 medlemmer, en firedobling siden de borgerlige kom til makten i 2013.

MDGs medlemstall økte med 347 til 10.305, også dette ny rekord.

Men størst medlemsvekst i absolutte tall hadde Fremskrittspartiet, som gikk inn i 2021 med 17.258 betalende medlemmer, en økning på 1.523 fra 2019.