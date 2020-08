Arbeiderpartiet ber regjeringen bla opp for CO2-rensing

Onsdag og torsdag samles regjeringspartiene til budsjettkonferanse på Statsministerens kontor. Der skal rammer og hovedprioriteringer for statsbudsjettet for 2021 fastsettes.

Det betyr at regjeringspartiene også må avklare om de vil gå videre med planene om fangst og lagring av CO2, såkalt CCS, i Norge – og om de i så fall vil bygge ut ett eller to fangstanlegg.

Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide kommer nå med en klar oppfordring til regjeringspartiene før budsjettkonferansen. Han ber dem gå inn for det dyreste alternativet – det vil si fangst av CO2 fra to industrianlegg.

Annonse

– For å få til dette, og for at Norge skal beholde ledertrøya her, trenger vi en investeringsbeslutning allerede i neste års statsbudsjett om to fullskala CCS-anlegg: ett ved avfallsanlegget på Klemetsrud og ett ved Norcems sementfabrikk i Brevik, sier Eide.

Prislappen for to anlegg er anslått til 25,1 milliarder kroner over ti år.

Velger regjeringen derimot en løsning der det kun fanges CO2 fra ett industrianlegg, betyr det ifølge anslagene at kostnadene for staten kan presses ned i 13,9 milliarder kroner.

(©NTB)