Åpner ikke ulvejakta

Regjeringen vil ikke åpne opp for lisensjakt på ulv igjen før Elgå-ulven og maken er flyttet. I dag beskyttes det omstridte ulveparet av en midlertidig vernesone som strekker seg utenfor ulvesonen. Bakgrunnen er at Elgå-ulven sees på som genetisk viktig, fordi den mest sannsynlig har russisk eller finsk opprinnelse. Den norske ulvebestanden er preget av innavl.

Forrige uke bestemte et flertall på Stortinget at buffersonen skal fjernes fra tirsdag av, men på grunn av værforholdene er det høyst usikkert når flyttingen kan skje.

Mandag kveld sendte Fylkesmannen i Innlandet ut en SMS med beskjed om at jakta ikke ville starte opp igjen tirsdag.

"Det åpnes ikke for lisensfelling etter nye områdeavgrensinger før Fylkesmannen sender ut informasjon om dette. Fylkesmannen vil gi informasjon om når endringen av lisensfellingsområdet trer i kraft [ …]".

Endringen i område det er snakk om er oppheving av avgrensingen av fellingsområdet i Rendalen og Stor-Elvdal kommuner.

Reaksjoner i Stortinget

Siden lisensjakten startet 1. desember har det blitt tatt ut fem ulver i rovviltnemndene i region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og 5 (Hedmark). Det er igjen åtte dyr på kvoten. Men skadefellingslagene får altså ikke fortsette lisensjakten før den midlertidige vernesonen er opphevet.

Det skjer neppe 15. desember, slik Stortinget besluttet i forrige uke. Senterpartiets Emilie Enger Mehl sa mandag til NTB at hun forventet at jakta ble satt i gang igjen tirsdag.

– Hvis det ikke er åpnet for jakt i dette området 15. desember, er det et klart brudd på Stortingets vedtak. Stortinget har bestemt at buffersonen som nå verner ulvene skal oppheves fra og med 15. desember. Ordlyden er ikke til å misforstå.

Håper jakta starter igjen

Leder for skadefellingslagene i Nord-Østerdalen, Jo Esten Trøan, sa i går til Nationen at han håper jakta snart kommer i gang igjen.

– Det hadde vært fint om buffersonen ble opphevet nå, og at vi fikk tatt ut ulvene som skal felles der. Det er nå vi har kjempefine forhold for lisensjakt. Senere i vinter er vi redd for at det kan komme for mye snø, som gjør jakten vanskeligere og mindre effektiv.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier til NTB at han mener han følger opp Stortingets vedtak.

– Jeg har ikke oppfattet at Stortinget ønsker at den genetisk verdifulle ulven skal felles. Det er heller ikke hjemmel i naturmangfoldloven for felling av denne ulven, sier han.