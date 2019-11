Åpner for høyere styrehonorar i statlige selskaper

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) la fredag fram eierskapsmeldingen om statens direkte eierskap i selskaper. Der kan det se ut at til regjeringen følger ønskene fra lederne i valgkomiteene i statens fire største selskaper, Equinor, Telenor, Yara og Hydro om å høyne styrehonorarene, skriver Klassekampen.

I sommer skrev flere av lederne at den lave godtgjørelsen for styreverv i de største statlige selskapene burde økes for å bli konkurransedyktig, blant annet med nivåene i Sverige og Danmark. I dag får styrelederne i de fire selskapene honorarer fra 780.000 og opp til 1.026.000 kroner i året.

I eierskapsmeldingen som ble lagt fram fredag, ser det ut at bønnene blir hørt. Der står det: «Staten vil kunne foreslå eller støtte en større økning av godtgjørelsen dersom godtgjørelsen vurderes å ligge for lavt til å kunne bidra til best mulig styresammensetning».

Annonse

Næringsministeren mener det er gode argumenter for å høyne styrehonorarene.

– Jeg er opptatt av at staten ikke kan havne i situasjon der vi får b-styremedlemmer, nettopp fordi dette er enorme verdier som vi forvalter for det norske folk, sier Isaksen.

(©NTB)