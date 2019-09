Ap varsler gjennomgang av politikken i nord

Arbeiderpartiet har allerede planen klar for hvordan de skal gjenreise seg i nord, et område partiet tradisjonelt har vært bastion, men som nå har tapt enormt med terreng til Senterpartiet.

– Det er åpenbart at vi ikke har snakket høyt nok om det distriktsoppgjøret vi har sett i nord, sier nestleder Bjørnar Skjæran til Dagsavisen.

Ap fikk i Troms og Finnmark oppslutning på 25 prosent etter årets fylkestingsvalg, en nedgang på nesten 12 prosentpoeng siden 2015. I Nordland har partiet gått ned 9 prosentpoeng, til rett under 27 prosent.

Fempunktsplan

Til avisen lister han opp en fempunktsplan for hvordan Ap skal reise seg i Troms og Finnmark og Nordland.

På listen står fiskeripolitikk, forsvarspolitikk, bygge en kunnskapsplan som skal sikre desentralisert høyere utdanning for alle og hvordan skape nye arbeidsplasser basert på naturressursene i nord, da ikke bare olje. På listen står også infrastruktur, der utbedring av veinett er førsteprioritering.

I Nordland og Troms og Finnmark har Ap gjort et svært dårlig valg, mens Senterpartiet gjorde det svært bra. De gjorde det også et dårlig valg nasjonalt, men ligger likevel an til å fortsatt beholden makten i mange byer.

Sp vinner

I august uttalte Ap-leder Jonas Gahr Støre at folk i nord føler seg oversett, overhørt og overkjørt. Støre mener regjeringen finansierer store skattekutt, som stort sett kommer sentrale strøk til gode, med å kutte i budsjetter som gjør det mulig å opprettholde blant annet kollektivtilbud i nord.

Han påpekte at det er veldig alvorlig når målinger viser at 80 prosent i Nord-Norge ikke har tillit til det som kommer fra Oslo.

Men valgresultatet natt til tirsdag bekrefter en tendens i Nord-Norge som var merkbar gjennom hele valgkampen: protestvelgerne flokker seg om Senterpartiet, ikke Ap. I Troms og Finnmark vokser Sp med hele 15 prosentpoeng, til 23 prosent, helt i ryggen på Ap. Veksten er like stor i Nordland, der Sp får 25 prosent.

Økt press

Men presset mot Støre har ikke blitt mindre siden. Natt til tirsdag sier Ap-tillitsvalgt Steffen Høiland at hele ledelsen i Ap bør vurdere sin stilling. Under partilederdebatten på Stortinget valgnatten sa Støre at han ikke tviler på seg selv.

– Vi skal gjennomgå valgkampen og trekke lærdommer av den. Men jeg opplever at politikken er godt forankret. Vi har ført valgkamp på politikk som har vært godt formidlet i et veldig krevende medielandskap hvor andre saker har dominert, sa Støre til NTB natt til tirsdag.