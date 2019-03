Ap-trøndere frykter at Giske-sirkus skal overskygge årsmøtet

Ordfører Kirsti Johanne Welander i Oppdal satt i valgkomiteen som først enstemmig innstilte Giske til en plass i styret og arbeidsutvalget i Trøndelag Ap, og senere endret mening etter en selfie-dansevideo av den tidligere Ap-nestlederen på byen i Oslo.

Hun sier til Adressa at hun hadde gjort ting annerledes dersom hun visste det hun nå vet – at kvinnen på videoen mente hendelsen var uproblematisk, og at bekymringsmeldingen som ble sendt til partiledelsen ikke kom fra dem, men fra en tillitsvalgt i Oslo som handlet på eget initiativ.

Følgelig forstår hun at det nå spekuleres i at det kan komme et benkeforslag på en styreplass til Giske under lørdagens fylkesårsmøte.

– Jeg har ikke hørt noe om et benkeforslag. Men jeg synes ikke det er noe rart om det blir spekulert i det nå. Det vi har fått vite de siste dagene, er at oppslaget i VG ga et feil bilde, og det oppslaget isolert sett fikk veldig store konsekvenser for Trond, sier hun.

– Ikke hørt noe

Hvor spekulasjonene kommer fra er imidlertid usikkert. Ingen åpne kilder har så langt bekreftet å ha hørt noe om at noen vurderer å «benke inn» Giske.

Fylkesleder Per Olav Skurdal Hopsø sier til NTB at hans inntrykk er at folk isteden ønsker å diskutere politikk og rette fokus mot fylkes- og kommunevalget.

– Jeg har ikke fått noen signaler om at det kommer et benkeforslag. Det eneste jeg har sett om det, har jeg lest i mediene. Mitt inntrykk etter å ha reist rundt på årsmøter i lokallagene, er at innstillingen fra valgkomiteen er tatt godt imot, sier han.

Istedenfor å handle om Giske spår Hopsø at de heftigste debattene på årsmøtet vil dreie seg om oljepolitikk og forslaget fra Aps skoleutvalg om leksefri skole.

– Vi har jo allerede vedtatt petroleumsfrie områder i Lofoten, Vesterålen og Senja, så jeg tror det blir hovedsakelig leterefusjonsordningen og AUF-vedtaket om styrt avvikling innen 2035 som blir gjenstand for debatt. Her og i diskusjonen om leksefri skole er det delte meninger og lett å se at det kan bli vanskelig å komme fram til en enighet, sier han.

Annonse

Stor trønderstøtte

Det var Giske selv som besluttet å trekke sitt kandidatur til styret og arbeidsutvalget i Trøndelag Ap etter bråket rundt selfie-videoen fra bar Vulcan.

Siden den gang har VG rykket ut og beklaget sin første artikkel om videoen og bekymringsmeldingen den utløste, og erkjent at saken ga et feilaktig inntrykk av et overtramp fra Giskes side. Avisen har imidlertid stått fast på at det var riktig å omtale saken.

I tillegg til unnskyldningen fra VG har det kommet en meningsmåling Respons har laget for Adressa som viste at over halvparten av trøndere har stor eller noe tillit til at Giske kan gjøre en god jobb for Arbeiderpartiet.

Giske har uttalt at han blir rørt av støtten, men har likevel så langt ikke villet si hva han gjør dersom det kommer et siste liten-forslag på ham til styret.

– Jeg vil ikke spekulere i det der. Det skal vi håndtere på en god måte. Det kommer ikke til å skje, har han sagt til Trønder-Avisa.

Grasrotutvalg

På selve møtet deltar godt over 200 delegater, og det blir hektisk ettersom all den politiske debatten skal skvises inn i løpet av lørdagen. Ledervalget, som det er knyttet en del spenning til, finner sted klokken 17.30.

Hopsø er innstilt til å fortsette som leder, mens May Britt Lagesen er innstilt som nestleder. Også her er det spekulert i at det kan komme benkeforslag, men Lagesen selv har avvist at det er aktuelt å bli leder istedenfor Hopsø. Til styreplassen Giske lå an til å få, har valgkomiteen innstilt stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen som erstatter.

Giske har ledet det såkalte organisasjonsutvalget i Trøndelag Ap, som skal legge fram sitt arbeid søndag morgen.

(©NTB)