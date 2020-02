Et regjeringsoppnevnt utvalg gikk i fjor høst inn for at oppdretterne bør betale grunnrenteskatt. Men ingen av utvalgets modeller er gode nok, mener Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet er i prinsippet for grunnrenteskatt, men ønsker andre modeller enn de som er foreslått av lakseskatteutvalget, presiseres det.

Arbeiderpartiets forslag er en arealavgift eller produksjonsavgift som sikrer inntekter direkte til vertskommunene for oppdrettsanlegg.

