Ap og Sp vil samarbeide i Innlandet

Det skriver leder Anita Ihle Steen i Innlandet Ap og ledere for Oppland og Hedmark Sp Bengt Fausterane og Per Martin Sandtrøen i en pressemelding, skriver Hamar Arbeiderblad.

– Forhandlingsutvalgene i Innlandet Arbeiderparti og for Oppland og Hedmark Senterparti har kommet fram til enighet om å fremme forslag til sine partier om et samarbeid for fylkestingsperioden 2019 – 2023, heter det i pressemeldingen.

Annonse

I fylkestingsvalget i Innlandet fikk Ap en oppslutning på 34 prosent og 20 mandater, mot Sps 28 prosent og 16 mandater.

(©NTB)