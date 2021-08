Ap og MDG mener økte overføringer til Mattilsynet gir bedre dyrevelferd

Mattilsynet har i løpet av fem år redusert antallet dyrevernstilsyn med 70 prosent, skrev Nationen tidligere i sommer.

– Det er ikke bare politisk side som har påvirket fallet i antallet tilsyn, også Mattilsynet har ønsket å fjerne bestillingen på antall tilsyn i året. Dette er ikke lenger et hovedpoeng i tildelingsbrevene fra departementet, sa Torunn Knævelsrud, som leder Mattilsynets seksjon for dyrevelferd, til Nationen i slutten av juni.

Les også: Mattilsynet går på 70 prosent færre dyrevelferdstilsyn

Antallet bekymringsmeldinger til Mattilsynet ser nå ut til å ha stabilisert seg på rundt 12.500 i året. Knævelsrud er ikke bekymret over at antallet av disse som ender med en inspeksjon hos dyreholder, har sunket fra 40 til 11 prosent.

– Det er en villet utvikling. Vi mottar mange meldinger som ikke omhandler mishandling eller vanskjøtsel, og mange meldinger er vage i både beskrivelsene og hvor det skal ha skjedd. I tillegg mottar vi meldinger som ikke skal til oss, for eksempel hunder som står og bjeffer, forteller hun.

Annonse

Ap og MDG vil gi mer penger

I år fikk Mattilsynet innvilget nesten 1,4 milliarder kroner til sitt budsjett. En gjennomgang NRK har gjort av partienes alternative statsbudsjett, viser at alle de rødgrønne partiene vil gi noe økt støtte til Mattilsynet.

Det partiet som foreslår den største økningen er Miljøpartiet De Grønne (MDG) – med totalt 32 millioner kroner.

– Vi må nok erkjenne at dagens ordning med Mattilsynet ikke har fungert godt nok. Et dyretilsyn skal dessuten ta for seg brudd på dyrevelferdsloven når det gjelder kjæledyr. Det har ingenting med mat å gjøre, sier Tommy Reinås (MDG) til statskanalen.

Arbeiderpartiet vil i sitt alternative budsjett for 2021 gi 5 millioner kroner ekstra til Mattilsynet. Disse midlene var imidlertid øremerket et pilotprosjekt som ikke hadde noe med dyrevelferd å gjøre.

– Samlet sett ville vi hadde vi hatt over 100 millioner kroner mer i en periode nå til Mattilsynet. Så det er klart at det er en betydelig større prioritering av Mattilsynet fra vår side, fordi vi har sett at de kutta som har vært foretatt har medført dårligere tilsyn, sier Terje Aasland, næringspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, til NRK.