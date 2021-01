Ap og Høyre gjør kjempehopp på Vårt Land-måling

I Vårt Lands meningsmåling er Høyre fortsatt største parti, med en oppslutning på 25,6 prosent. Det er et hopp på nesten fire prosentpoeng fra forrige måling.

Arbeiderpartiet er imidlertid klart større enn Senterpartiet, som de lå jevnt med i desember. Partiet ligger også over fire prosentpoeng foran månedsgjennomsnittet for januar i Poll of polls.

– Målingen er et uttrykk for at hele partiet har fått snakke om rettferdig krisepolitikk for arbeidsledige, bedrifter og unge som sliter, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til avisa.

Han forteller at presset mot partilederstillingen har utløst stor støtte.

Annonse

– Jeg får støttemeldinger fra kjente og ukjente partifeller. Det motiverer, men jeg konsentrer meg om å få oppmerksomhet bort fra indre forhold og over på problemer i vanlige folks liv, sier Støre selv.

På målingen har opposisjonen 101 av 169 mandater på Stortinget. Kun Ap, Høyre og Rødt har framgang. Venstre ville falt helt ut av Stortinget og får knappe 1,6 prosent oppslutning.

Partienes oppslutning i prosent (endring fra desember i parentes): Høyre 25,6 (+3,8), Ap 24,2 (+2,8), Sp 19,6 (-1,7), Frp 10,0 (-2,1), SV 7,6 (-0,4), Rødt 3,8 (+0,5), MDG 3 (-0,8), KrF 2,7 (-1,1), Venstre 1,6 (-1,5), Andre 1,9 (+0,5).

Målingen ble gjennomført fra 18. til 24. januar av Norstat for Vårt Land. Det er 954 respondenter.

(©NTB)