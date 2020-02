Ap mener regjeringen legger for stramme rammer for kommunene

I spørretimen onsdag måtte kommunalminister Nikolai Astrup (H) svare på om det er lettvint av regjeringen å be kommunene prioritere innen stramme rammer.

Arbeiderpartiets Tuva Moflag viste til at det er innført pedagognorm i barnehager og skoler, uten at midler følger med.

– Det som imidlertid følger med, er pekefingeren, og formaningen om at «det bare er å prioritere». Det er bare å prioritere innenfor et kommuneopplegg som er det strammeste på 15 år, sa Moflag.

KS og kommunene har vært tydelig på at bemanningsnormene er underfinansiert med én milliard kroner, framholdt hun.

– Dette er penger som må tas fra andre områder i kommunebudsjettet. Hvis dette ikke skal gå ut over landets eldre – hvilke områder mener kommunalministeren at det er en milliard å hente i budsjettene til norske kommuner, spurte hun.

Astrup svarte at regjeringen har bidratt med en betydelig vekst i frie inntekter for kommunene siden den tiltrådte, og mente kommunene har godt utgangspunkt til å løse sine oppgaver.

– Det er litt spesielt at vi beskyldes for å rette pekefinger, sa kommunalministeren, som viste til at midler er flyttet inn i kommunerammen heller enn å legges som øremerkede midler.

– Jeg tenker at vettet er jevnt fordelt i landet, sa han med henvisning til at det er kommunene selv som kjenner sine lokale behov og dermed er best i stand til å gjøre sine egne prioriteringer.