Ap med distriktsdiktat for rødgrønn regjering

Partiet la torsdag fram et program for distriktspolitikk med 60 tiltak, som kan bli gjennomført om partiet får danne regjering etter valget neste år. Det loves blant annet mer penger til kommunene og til regionale utviklingsmidler.

Dessuten kommer partiet med et diktat til alle statsråder som skal sitte i en eventuell rødgrønn regjering fra neste år:

– Alt som gjennomføres av reformer skal vi vurdere distritkeffektene av. Vi ønsker å desentralisere det det går an å desentralisere, for å ha et best mulig offentlig tjenestetilbud der folk bor, lover Tajik.

– Det kommer til å være et prinsipp vi legger til grunn når vi gjør endringer knyttet til statlige virksomheter eller skal opprette nye statlige virksomheter. Vi kommer til å la være å legge ned virksomheter i distriktene, i motsetning til dagens regjering, fortsetter hun.

Målet er at det skal føles tryggere å bo i distriktene og at det er arbeidsplasser der.

Tjenestesenter

Blant Arbeiderpartiets distriktsløfter er å opprette såkalte nærtjenestesentre, der folk kan få ordnet med ting som pass og førerkort og andre oppgaver de må møte på offentlige kontorer for å ordne. Tajik ville ikke spesifisere hvor mange eller hvor de skal ligge.

Partiet går imot en sentralisering av domstolene og jordskifteretten. De vil gi kommunene vetorett mot privatskoler og sikre fødende kvinner følge av jordmor når det er langt til sykehuset. Dessuten lover Ap flere politifolk i hele landet og vil «utrede forskriftsfestede responstider for ambulansetjenesten.»

Tajik avviser at summen at løftene kan føre til dyr og lite effektiv bruk av offentlige midler.

– Det blir dyrt å ikke gjennomføre det, sier Ap-nestlederen, som mener dagens regjering står for en politikk som går ut på å «spinke og spare på kort sikt».

– Det vi opplever er at vi går glipp av muligheter til verdiskaping fordi vi ikke tar hele landet i bruk, sier hun til NTB.

Lavmælt om Sp

Under pressekonferansen rettet Tajik og resten av Ap-ledelsen skytset mot den Høyre-ledede regjeringen. Samtidig tonet de ned dragkampen med Senterpartiet om velgerne.

Tajik vil ikke peke på noen enkeltsak som skal få distriktsvelgere til å stemme på Ap i stedet for Sp. Men viser heller til «helheten i Arbeiderpartiets politikk».

– Ap klarer å ta hele landet i bruk uten å sette by og bygd opp mot hverandre, sier hun.

Heller ikke Stein Erik Lauvås, som er kommunalpolitisk talsperson, ville peke på noen punkter der Ap og Sp skiller seg fra hverandre.

– Jeg har ikke finlest Sps distriktspolitikk, sier han, og tilføyer:

– Sp får selv bestemme hva de er for eller imot.

Mer kommunepenger fra dag én

Ifølge Lauvås vil kommunene merke det fra dag én dersom Arbeiderpartiet tar over styringen om ett år. Da lover han 3-3,5 milliarder kroner mer til kommunene.

Han lover også å øke potten til regionale utviklingsmidler, men vil ikke si hvor mye.

Dessuten vil partiet få på plass regionale utviklingsavtaler, der staten, kommuner og regionene skal samarbeide for å utvikle blant annet næringsliv, transport og utdanningstilbud.