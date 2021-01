Ap lover å halvere fergeprisene – prislapp på 1,3 milliarder kroner

– Vi har de siste årene sett for mange eksempler på at fergepriser er et hinder for folk når det gjelder valg av bosted, arbeidsplass og skoler for ungene. Sånn kan vi ikke ha det, sier partileder Jonas Gahr Støre til NTB.

Ap mener staten skal ta ansvar for riksveifergene og fylkene for fylkesveifergene.

– Vi vil halvere prisene, og staten skal ta regninga, sier nestleder Bjørnar Skjæran.

Prisreduksjonen, som Ap vil finansiere gjennom staten, er kostnadsregnet til 1,3 milliarder kroner. Det skal blant annet finansieres med blant annet høyere skatt fra de rikeste.

I perioden 2015–2020 har ferjetakstene i hele landet økt betydelig og skapt et ferjeopprør langs kysten, skriver Stavanger Aftenblad.

Til NRK sier Bård Ludvig Thorheim i Høyre at å få ned prisene er fylkenes ansvar, ikke statens.

– Rutekutt og høye fergepriser er et vanskelig og ømtålig tema for Ap og Sp. Det er de som i stor grad styrer fergefylkene og sitter med ansvaret, sier Thorheim.

