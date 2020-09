Ap kritiserer Høyre-forslag om nedsalg i Equinor

– Jeg er helt uenig med Høyre, og mener vi må bruke vårt eierskap til å ta en aktiv posisjon, være strategiske, og trappe opp fornybarsatsingen i selskapet, sier stortingsrepresentant Espen Barth Eide, som også er første nestleder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, til E24.

Nettstedet skrev onsdag at flertallet i Høyres programkomité vil redusere statens eierandel i Equinor fra dagens 70 til rett over 50 prosent. Det er tilstrekkelig at staten har aksjemajoriteten og at hovedkontoret skal ligge i Norge, ifølge nestleder Henrik Asheim i programkomiteen. Selv er han på flertallets linje.

Eide svarer bekreftende på E24s spørsmål om han mener Høyre har mistet troen på Equinor.

– Ja, på en måte. Slik jeg forstår resonnementet fra Asheim, så virker det jo som om Equinor er dømt til å bli mindre verdt fremover, men det mener jeg ikke er tilfellet, sier han

Etter dagens børsverdi vil et nedsalg av 20 prosent av selskapet kunne gi omtrent 90 milliarder kroner i statskassen. Pengene kan brukes til grønn omstilling, foreslår komiteen.

Programkomiteens forslag blir offentliggjort mandag.