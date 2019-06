Ap i valgkampmodus – lanserer 83 tiltak

– Jeg skal være den første til å si at Arbeiderpartiet ikke gjør det bra nok på meningsmålingene, sa Støre under partiets halvårlige oppsummering onsdag.

Han brukte også anledningen til å kritisere flertallsregjeringen, der han mener at de fire partiene i sak etter sak trekker i hver sin retning – som spørsmålet om bompenger.

– De setter hele regjeringsplattformen i spill, påpekte Ap-lederen.

Aps liste over forslag toppes av å styrke innsatsen for hele, faste stillinger i arbeidslivet, samt fjerne adgangen til midlertidige ansettelser.

I tillegg vil Ap be regjeringen om en maktutredning for å sikre jevnere maktbalanse mellom arbeidstakere og arbeidsgivere og gjennomføre en kompetansereform for å få flere i arbeid.

Forslagene ble lansert på pressekonferansen onsdag. Mange av tiltakene er imidlertid kjent fra før.

Ap ligger an til å gjøre sitt dårligste lokalvalg noensinne. Flere av partiets ordførere sier partileder Jonas Gahr Støre sliter med å nå ut til velgerne og etterlyser mer tydelighet og en offensiv holdning, skriver Klassekampen.

I Bergen kan Ap gå mot sitt dårligste valg siden 1925, ifølge TV 2. En ny måling viser at bare 16,9 prosent nå vil stemme på partiet i byen, mot 37,8 prosent for fire år siden.x