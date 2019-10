Ap får trolig ordføreren i Kristiansand

Det ble avgjort på et møte i Kristiansand Senterparti tirsdag, melder Fædrelandsvennen.

– Vi har underskrevet en avtale, og vi blir i samarbeidet, sier Sps forhandlingsleder Kjell Eirik Haavold til avisa.

Partiet kunne enten gå inn i et sentrum/høyre-samarbeid hvor de kunne få ordførervervet, eller bli en del av en rødgrønn koalisjon, som partiet lenge har arbeidet for.

Gratulerer Skisland

Senterpartiet fikk 4,6 prosent av stemmene i Kristiansand, men har fått tilbud om lederverv i både hovedutvalget for by- og tettstedsutvikling og i havnestyret. Ifølge Fædrelandsvennen har partiet også i den siste runden fått tilbud om ledelsen i helseutvalget.

– Jeg konstaterer at Senterpartiet valgte å takke nei til å få ordføreren i Norges femte største by. Dermed er det bare å gratulere og ønske Jan Oddvar Skisland lykke til, sier byens nåværende ordfører Harald Furre (H) til avisen.

Meldte seg ut av Demokratene

Etter at Demokratene gjorde et svært godt valg og fikk inn ti representanter i bystyret, har det vært kaos i Kristiansand-politikken. Mandag ble det klart at fire av de ti representantene melder seg ut av Demokratene på grunn av interne stridigheter. De fire, som nå er uavhengige representanter, støtter nå den rødgrønne koalisjonen.

Til sammen får dermed blokken, som består av Ap, MDG, Sp, SV, Rødt og Folkelista, 36 av 71 representanter i bystyret.

I bystyremøtet onsdag ettermiddag blir det endelig klart om Jan Oddvar Skisland blir ny ordfører i byen.

– Vi er avhengige av at alle 36 representanter kommer seg på beina og stemmer i bystyret i morgen, men sjansene ser ganske gode ut nå, sa Skisland til NRK tirsdag.