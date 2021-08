Ap-fall og Rødt under sperregrensa i ny måling – klimapartiene med vind i seilene

Mens Rødt faller under sperregrensen med en oppslutning på 3,2 prosent, fosser klimapartiene fram. Venstre karrer seg over sperregrensen til en oppslutning på 4,1 prosent, mens Miljøpartiet De Grønne får 6,7 prosent, det beste resultatet i en Norstat-måling for Aftenposten noensinne.

MDG går fram 2,5 prosentpoeng fra forrige måling, mens Venstre styrker seg med 1 prosentpoeng.

– Det er helt fantastisk. Det er virkelig en folkebevegelse som reiser seg i Norge nå for klimahandling. Jeg tror veldig mange ser at MDG kommer til å sette klima først, sier partileder Une Bastholm.

For Arbeiderpartiet blir det en svak måling med en nedgang på 2,4 prosentpoeng. Sammen med SV (7,6 prosent) og Senterpartiet (17,1 prosent) er de rødgrønne likevel klart størst, og ville ha fått 92 mandater i Stortinget og klart flertall hvis dette var valgresultatet.

Hele målingen (endringen fra forrige måling i parantes): Rødt 3,2 prosent (-2,7), SV 7,6 (+0,3), Ap 22,1 (-2,4), Sp 17,1 (+0,1), MDG 6,7 (+2,5), KrF 2,9 (-0,1), V 4,1 (+1), H 21,9 (+0,7), Frp 8,6 (-2,1), Andre 5,8 (+2,8).