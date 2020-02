Amund Hellesø kan ta kampen mot Giske om ledervervet i Trøndelag Ap

Trond Giske er blitt foreslått av Trondheim Ap til å sitte i styret i Trøndelag Ap, men lokallaget har ikke rangert de fem kandidatene de har foreslått. Etter at den sittende styrelederen Per Olav Skurdal Hopsø og nestleder May Britt Lagesen har takket nei til gjenvalg, har spekulasjonene vært mange om dette baner vei for at Giske kan komme tilbake etter at han ble tvunget til å trekke seg fra alle verv.

Trøndelag Ap er partiets største fylkeslag. Som fylkesleder har man også en plass i Arbeiderpartiets landsstyre.

I et intervju med VG tirsdag sier nå ordfører Hellesø (43) at han kan stille som kandidat til ledervervet, men ikke for en hver pris. Han er ikke interessert i å gå inn en kampvotering om ledervervet og slik bidra til en splittelse av partiet.

Vil samle partiet

– Årsaken til at jeg har sagt ja til å være aktuell kandidat, går rett og slett på at hvis det kan samle partiet, så er det greit. Da stiller jeg som kandidat til å bli leder i Trøndelag Ap, sier Hellesø.

Annonse

Som ordfører i den nylig sammenslåtte Nærøysund fikk Hellesø og Ap en oppslutning på 38 prosent under kommunevalget.

– Jeg tror, ut fra det valgresultatet jeg har fått og det jeg har gjort som ordfører, så opplever jeg meg selv og får tilbakemeldinger på at jeg er samlende person og en person som får gjort en del ting, sier Hellesø videre.

Omdiskutert

Trond Giske gikk av som Ap-nestleder i januar 2018 i kjølvannet av varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel. Ap konkluderte i etterkant med at Giske i flere av sakene hadde brutt partiets interne retningslinjer mot seksuell trakassering.

Saken har gjort Giske til en omdiskutert person i partiet, og frykt for bråk kan svekke kandidaturet hans.

Lokallagene er nå i ferd med å sende inn sine innspill til valgkomiteen, som skal ha innstillingen klar 16. mars. Årsmøtet holdes fra 20. til 22. mars.

(©NTB)