Aldri før har det vært ti partier på Stortinget

I 2017 ble det valgt inn representanter fra ni partier, hvorav to grupper med kun én representant (MDG og Rødt). Det var også rekord.

Begge disse partiene styrket sin posisjon i Stortinget, selv om MDG ikke klarte å passere sperregrensen på 4 prosent Rødt får en gruppe på åtte, mens MDG får tre representanter.

Fra den tiende stortingsgruppen kommer Irene Ojala fra listen Pasientfokus i Finnmark. Over 13 prosent stemte på Ojalas liste i valgdistriktet, og det holdt til et direktemandat.

Listen kjemper for nytt sykehus til Alta, der oppslutningen var over 40 prosent. Utjevnet på landsbasis fikk Pasientfokus under 0,2 prosent av stemmene.

