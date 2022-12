Advarer mot lobbyisme i meierisektoren: – Lar seg bruke som marionettedukker

Det var i spørretimen på Stortinget den 23. november, at hele seks stortingsrepresentanter fra Høyre og Frp grillet Sandra Borch.

Spørsmålene dreide seg om at regjeringen i Hurdalsplattformen erklærer at de vil "gradvis fase ut de konkurransefremmende tiltakene".

At så mange stortingsrepresentanter plutselig ble opptatt av meierisektoren, har fått Geir Pollestad til å ta til Facebook. Han mener det er mye som tyder på at det ligger et press fra lobbyister bak spørsmålene i spørretimen.

– Jeg mener lobbyister og PR-byrå har for mye makt i Norge. Og det er hjelpeløst trist å se på når stortingspolitikere lar seg bruke som Pinocchio-dukker av mektige kapitalinteresser. Det kan ha skjedd i spørretimen sist onsdag, skriver Pollestad i innlegget.

Han peker blant annet på at Q-meieriene har hyret inn tidligere landbruksminister, Jon Georg Dale, for å påvirke politikerne.

– Jeg tror ikke de våknet hver for seg en morgen og plutselig tenkte "nå skal vi ta Tine", skriver han.

Kjenner seg ikke igjen

Blant representantene som stilte spørsmål i spørretimen var Anna Molberg fra Høyre. Hun kjenner seg ikke igjen i Pollestads beskrivelse av politikerne som "marionettedukker".

– Først og fremst er vi hele tiden i dialog med næringa. Så er det også helt normalt at vi politikere blir kontaktet av den. Det blir Pollestad også, sier Molberg.

Molberg presiserer at fjerning av konkurransefremmende tiltak er noe hun uansett er uenig i.

– Vi politikere klarer å tenke selv. Dette er noe jeg har et personlig engasjement for, og da er spørretimen et fint sted å vise det, sier stortingsrepresentanten fra Innlandet.

Molberg forteller at hun blant annet har vært på besøk hos Synnøve Finden i Alvdal, hvor hun har blitt gjort oppmerksom på deres bekymringer.

– Under Arendalsuka var jeg også i debatt med Jon Georg Dale om temaet. Jeg har vel også fått en mail av han om det, men jeg hadde gjort meg opp en mening lenge før det, sier Molberg.

Dales bakgrunn som landbruksminister gjør at han kan bidra med kunnskap, mener Molberg.

– Jon Georg Dale er en person med mye kunnskap om matsektoren, og det må være lov å kunne lene seg på den kunnskapen. Men vi tar alltid egne, selvstendige valg, legger Molberg til.

– Om det er noe selskapene ønsker å bruke penger får de bare gjøre. Jeg synes det er best å snakke med næringa direkte, siden de har skoene på, legger hun til.

Blir provosert

Også Tor André Johnsen i Fremskrittspartiet kom med kritikk av planen om å fase ut konkurransefremmende tiltak i spørretimen. Han vil heller ikke ha det på seg at han er noen "Pinocchio-dukke"

– Jeg har absolutt ikke blitt styrt av noen konsulenter eller PR-byråer, sier han.

– Jeg har god dialog med Synnøve Finden, og jeg har hatt mange møter med alle aktørene i mediesektoren, sier Johnsen.

– Jeg blir provosert av at han prøver å flytte fokus vekk fra kjernen. Nemlig at vi må ha mer nyskaping og konkurranse i meierisektoren, legger han til.

– En kampanje

Geir Pollestad sier at bakgrunnen for Facebook innlegget var at han ville vise fram noe han tror kan være en kampanje.

– Jeg stusset over at det var seks stortingsrepresentanter plutselig en dag var engasjert i temaet melk og meieri, sier han.

Han legger til at han har prøvd å ikke konkludere med at det var en bevisst kampanjestrategi i innlegget.

– Hvis det er sånn at det er noen aktører som står bak her, tror jeg det er interessant for folk å se hvordan lobbyisme fungerer, sier han.

Pollestad avviser at hensikten var å lede debatten bort fra de konkurransefremmende tiltakene.

– Hvis noe, så skapte jo dette innlegget enda mer oppmerksomhet rundt saken, avslutter han.