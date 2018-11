– Det er en stor ære å bli gjenvalgt, og jeg gleder meg til å ta fatt på et nytt år som leder for organisasjonen i mitt hjerte. Vi står overfor et lokalvalg i 2019 der vi ligger an til å gjøre et av våre beste valg noensinne, og Senterungdommen kommer til å spille en avgjørende rolle, sier Arnstad i en pressemelding.

Sammen med seg i arbeidsutvalget i ungdomspartiet får hun med seg Torleik Svelle som politisk nestleder, og Annette Lindahl Raakil som organisatorisk nestleder.

