300 millioner til omstilling i reiselivsnæringen

I en pressemelding onsdag opplyser regjeringen at omstillingsordningen for reiselivet videreføres og utvides. Rammen utvides til 300 millioner kroner, og i denne runden kan også nyetablerte bedrifter og messe- og konferansearrangører få støtte.

– Gjennom denne ordningen kan reiselivsnæringen søke om støtte til å gjennomføre utviklings- og omstillingstiltak. Omstilling kan gi reiselivsbedriftene flere bein å stå på etter krisen og gi dem mulighet til å beholde arbeidsplasser. Jeg håper derfor at mange benytter seg av muligheten, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Bortfall av kunder og inntekter har gitt en ekstraordinær situasjon under koronapandemien. Smitteverntiltakene skaper også de samme utfordringene for messe- og konferansearrangørene, som ofte er tett knyttet opp mot reiselivsvirksomhet.

I den nye søknadsrunden åpnes det også for at nyetablerte virksomheter kan søke om tilskudd. Pengene skal blant annet brukes til å tilpasse reiselivsprodukter til andre kundegrupper.

Ifølge næringsministeren ble det i første søknadsrunde søkt om cirka 660 millioner kroner fordelt på fire hundre prosjekter.

Ordningen er rettet mot bedrifter som kan dokumentere et omsetningsfall på mer enn 30 prosent de to siste hele månedene før søknadstidspunktet. Ordningen skal gi bedriftene bedre likviditet slik at de kan tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i reiselivsmarkedet, opplyser regjeringen.

(©NTB)