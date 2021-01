Nationen har vært i kontakt med 149 ordførere rundt omkring i hele Norge, og meningene er delte når det kommer til vaksinasjonsstrategi.

Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo og ordfører i Nordre Follo, Hanne Opdan mener det er riktig og viktig at regionen de holder til i nå prioriteres i vaksineringen på grunn av utbruddet av det britiske mutantviruset.

25 kommuner på Østlandet har svært strenge restriksjoner etter utbruddet i Nordre Follo.

22 ordførere støtter forslaget om å endre vaksinasjonsstrategien. 53 svarer at det er riktig å fordele vaksinene jevnt utover Norge basert på folketall. 74 ordførere er usikre eller viser til de faglige rådene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

De resterende ordførerne har Nationen foreløpig ikke fått svar fra.

– For å hindre spredning

Opdan i Nordre Follo sier til Nationen at flere vaksiner kan hindre smitte videre ut i landet.

– Det er viktig at områder som er hardt rammet prioriteres når vaksiner distribueres. Jeg ser det som naturlig at dette utbruddet også påvirker prioriteringen av vaksiner. Nordre Follo alene har 60.000 innbyggere. Vi er episenteret for det muterte viruset. For å hindre spredning i kommunene og videre ut i landet er det viktig at vi får doser slik at vi kan sette i gang med massevaksineringen umiddelbart, sier Opdan.

Opdan og Johansen får støtte fra 22 ordførere Nationen har fått svar fra, i tillegg svarer noen at de vil stille seg bak en eventuell avgjørelse fra fagmyndighetene om å endre strategi.

– Jeg støtter byrådslederen. Den store bekymringen er nå ved en eventuell tredje bølge med mutert variant, at kapasiteten ved sykehusene skal bli sprengt slik vi ser det ute i Europa. Vi må få slått ned i episenteret i Norge, som er i Oslo-regionen, sier Sindre Martinsen-Evje (Ap), ordfører i Sarpsborg.

– Klarer å vente litt

Hvaler-ordfører Mona Vauger (Ap) mener også det kan være fornuftig å sette inn vaksinestøtet i Oslo-regionen.

– Vi på Hvaler er en liten kommune med god oversikt og klarer å vente litt på vaksine hvis dette kan stoppe utbruddet i Oslo og omegn. Det forutsettes at vi blir behandlet på samme måte hvis det skulle oppstå utbrudd her, sier Vauger, som samtidig sier at hun har tiltro til Folkeshelseinstituttet.

Annonse

Mange av ordførerne Nationen har vært i kontakt med mener det er vanskelig avveininger. Jorid Jagtøyen (Sp), ordfører i Melhus, mener at de mest smitteutsatte områdene bør prioriteres etter at de mest utsatte gruppene er ferdigvaksinerte i hele landet.

– Hadde min kommune eller region opplevd det samme, hadde vi nok ønsket å bli prioritert. Jeg synes de skal prioriteres, men at vi må vaksinert alle på sykehjem, sårbare grupper og kritisk personell ut landet. Vi friske mellom 18-60 kan vente, sier Jagtøyen.

Les også: Disse partienes velgere er mest skeptiske til koronavaksinen

Bergen støtter ikke Oslo

Flertallet er derimot skeptisk til at enkelte områder skal få et forsprang i vaksineringen. Blant dem er ordfører i Bergen, Marte Mjøs Persen.

– Fordi også vi andre steder har hatt store personlige og økonomiske omkostninger med å bekjempe pandemien, og vaksinene må komme oss alle til gode. Også vi i Bergen har hatt høye smittetall, og vi vet ikke hvor det kommer utbrudd neste gang. Når det er sagt, så stoler jeg på at helsemyndighetene vurderer vaksinestrategien fortløpende og på en god måte, sier Mjøs Persen.

Seljord-ordfører Beate Marie Dahl Eide (Sp), Sokndal-ordfører Jonas Andersen Sayed (KrF) og Vanylven-ordfører Lena Landsverk Sande (V) mener alle at strategien bør fortsette som den har vært med en jevn fordeling ut i Kommune-Norge.

– Hvordan koronaviruset sprer seg er uforutsigbart. Uavhengig av mutasjonen. Våre innbyggere blir like syke og dør like raskt om vi får et utbrudd, selv om vi er færre innbyggere, sier Dahl Eide.

– En slik omprioritering vil gå på bekostning av risikogrupper i andre deler av landet, og det vil være uklokt å gjøre en slik beslutning forhastet, sier Andersen Sayed.

– Nei, ikke før alle de eldste og andre i risikosonen er vaksinert. Folk er like mye verdt uansett hvor de bor. Oppfordrer istedenfor alle om å lytte til de strenge nasjonale rådene, sier Landsverk Sande.

Lofotfiske og arbeidsinnvandring

Elisabeth Mikalsen, ordfører i Røst ytterst i Lofoten, er heller ikke enig. Hun mener et utbrudd kan oppstå hvor som helst. Hun sier kommunen går inn i viktige måneder med mange tilreisende og frykt for importsmitte, at det derfor er viktig å få vaksinert så mange som mulig i risikogruppene.

– Her på Røst skal vi nå inn i de to-tre viktigste månedene for vår kommune og næringsliv med Lofotfiske, og i den forbindelse får vi mange tilreisende, både fiskere og utenlandsk arbeidskraft. Da er det betryggende at også vi kan få vaksinere våre innbyggere som er i risikogrupper. Vi har full tillit til de vurderinger som blir gjort nasjonalt, sier Mikalsen.

Hadsel-ordfører Lena Arntzen (H) gir honnør til fagmyndighetene og regjeringen for at man ikke har gjort forskjell på by og bygd i vaksinestrategien.

– Helseministeren og FHI skal ha et stort klapp på skuldra for å legge opp til en strategi som understreker at det ikke spiller noen rolle om du bor i bygd eller by. Her behandles alle likt, og alle er like viktige, sier Arntzen.