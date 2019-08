20 tonn kumøkk dumpet foran Macrons partikontor

Bøndenes protestaksjoner er blitt rettet mot 15 folkevalgte fra Macrons parti den siste uken flere steder i landet. Kumøkk er blitt dumpet foran lokale partikontor og graffiti er blitt påført vegger.

Torsdag kveld fant den foreløpig siste aksjonen sted, i byen Toulouse sørvest i landet. Der dumpet bondeorganisasjonen FDSEA 20 tonn kumøkk foran partikontoret.

Macrons sentrumsparti Republikken på vei (LREM) har politianmeldt det partiet mener er vandalisme.

FDSEAs representant Luc Mesbah sier til den lokale kringkasteren France Bleu fredag at EUs frihandelsavtale med Canada «er selvmord for oss, for bøndene, og vil legge press på alle kvalitetsnormer».

Den franske nasjonalforsamlingen ratifiserte frihandelsavtalen i forrige uke.