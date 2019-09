100 millioner til opprusting av viktige eksportveier

Det varslet statsminister Erna Solberg (H) og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) under et besøk i Bodø mandag ettermiddag. KrFs andre nestleder Ingelin Noresjø og nestleder Ida Gudding Johansen i Nordland Venstre var også til stede.

– Vi har vært opptatt av hvordan staten kan bidra til å ruste opp viktige fylkeskommunale eksportveier. Det vi har konkludert med, er å innføre en ny tilskuddsordning for viktige næringsveier på 100 millioner kroner i neste års budsjett, sier Solberg.

– Ingen har det så travelt som død laks. De skal til markedet på rekordtid, og det vi har sett, er at det er for dårlig sammenheng mellom det statlige veinettet, som har vært enormt mye utbygd og opprustet de siste årene, og de fylkeskommunale veiene, sier Dale.

Viktig for trafikksikkerheten

– Ved å innføre en tilskuddsordning der vi betaler litt av regningen, og fylket tar sitt, så håper vi at vi skal løfte de viktige næringsveiene opp i køen, sier Dale.

Nyheten ble lagt fram på Mind-senteret i Bodø, et senter som blant annet jobber med trafikksikkerhetsarbeid blant unge. KrFs Ingelin Noresjø sier tilskuddsordningen like mye er et trafikksikkerhetstiltak som et næringstiltak.

– Her i Nordland fylke har vi mye mørke og glatte veier og mye vær og vind. Det er klart at personbilførere og andre sjåfører ofte kjører med hjertet i halsen av frykt for å møte en trailer på tvers. Dette tiltaket vil bety færre skader, og at det blir tryggere for personbilførere og de som kjører trailer. De utgjør en viktig arbeidsgruppe, og de skal også ha en trygg arbeidssituasjon. Dette handler om næring, livskvalitet og bolyst langs kysten, sier Noresjø til NTB.

Det er ikke avklart hvor mye penger fylkeskommunene skal bidra med, og hvor mye staten vil spytte inn.

– Her gjelder det å ha gode prosjekter. Hvis fylkeskommunene er villige til å satse, så finnes det statlige penger, sier Venstres Ida Gudding Johansen.

Hun vil ikke trekke fram hvilke veistrekninger hun mener bør prioriteres først i Nordland.

– Det er et umettelig behov, så vi må se på hvilke veier det er viktigst å få opp. Men det er et premiss at de veiene der det går mye gods og fisk, skal prioriteres, sier Johansen.

Valgkampturné

Besøket i Bodø er en del av statsministerens to dager lange valgkampturné der hun skal innom Tromsø, Bodø, Ålesund, Karmøy, Haugesund og Kristiansand.

Under sitt besøk i Tromsø tidligere mandag varslet Solberg at regjeringen vil opprette en sjuende redningshelikopterbase og legge den til Troms.