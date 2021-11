100 millioner til høyere utdanning i distriktene

For å legge til rette for desentralisert utdanning i hele landet, inkludert videreføring av et lærested på Nesna, vil regjeringen sette av i alt 98,8 millioner kroner til såkalt fleksibel og desentralisert utdanning.

Det går fram av regjeringens tilleggsnummer til statsbudsjettet som ble lagt fram mandag.

– Regjeringen starter med dette opp arbeidet med å reetablere en fullverdig utdanningsinstitusjon på Nesna, heter det i en pressemelding fra Finansdepartementet.

Samtidig kutter Ap-Sp-regjeringen i flere av budsjettpostene i den avgåtte Solberg-regjeringens budsjettforslag.

Blant annet kuttes bevilgningen til lærerspesialistordningen, en pilot for nye karriereveier for lærere, med 40 millioner kroner, mens bevilgningen til friskoler kuttes med 35 millioner.

Regjeringen vil også redusere bevilgningen til statlige universiteter og høyskoler med drøyt 33 millioner kroner.

Også studentsamskipnadene må tåle et kutt på 20 millioner kroner sammenlignet med Solberg-budsjettet.

