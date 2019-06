10 fylkesleiarar i Høgre gjer pelsdyropprør mot partileiinga

Det er nettavisen.no som har fått tilgang til eit brev der ti av fylkesleiarane i partiet gir klar beskjed om at den føreslegne kompensasjonen til pelsdyrbøndene som regjeringspartia har presentert, ikkje er god nok.

Fylkesleiar for Høgre i Hordaland, Tom Georg Indrevik, er ein av dei som har signert brevet.

– Når ein vedtek å leggje ned ei næring, må ein sikre moglegheit til å avvikle næringa på ein verdig måte, seier Indrevik til Nettavisen.

Han beskriv det å leggje ned ei nærings om "spesielt".

Fylkesleiar for Høgre i Rogaland, Elin Schanche, kanskje det største pelsdyrfylket i landet, etterlyser også betre ordningar for dei som må avvikle som følge av Granavolden-plattforma.

– Dette er eit politisk næringsforbod, der ei næring blir lagt ned, og det har aldri blitt gjort før, seier ho til nettavisen.

Schanche viser til dei prinsippa for vederlag som gjeld når staten eksproprierer eigedom til dømes for å byggje veg, må kunne brukast for å gi dei råka bøndene godt nok vederlag.

Ho seier til nettavisa at mange opplever at denne saka rokkar ved grunnleggjande verdiar i Høgre, som respekt for einskildmennesket, rettsvern og eigedomsretten.