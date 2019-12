Skal arkivere historia til pelsdyrnæringa

Arkivverket fekk inn 59 søknader til privatarkivføremål. Den største enkeltsummen på over 1 million kroner går til prosjektet «Fra grasrota til Stortinget – å dokumentere politiske partier i en digital tid», der Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek har gått saman med Museene i Akershus og Norsk Industriarbeidermuseum for å utvikle metodikk for hausting, sikring og tilgjengeleggjering av digitalt skapte arkiv frå politiske organisasjonar.

Riksarkivaren vil med denne tildelinga signalisere ein vilje til å satse på å ta vare på digitale privatarkiv.

Stiftelsen Vest-Telemark museum har fått støtte til prosjektet; Innsamling, dokumentering og ordning av arkivmateriale frå pelsdyrnæringa i Vest-Telemark. Med den vedtatte nedlegginga av pelsdyrnæringa i Noreg er dette ei næring det hastar med å kartleggje arkiva etter sidan dette er ein epoke som er over.

Bedriftsarkiv

Av årets tildeling er 2,5 millionar kroner gitt til arbeidet med arkiv etter norsk næringsliv. Bedriftsarkiv er ofte omfattande og komplekse, og krev store ressursar. Dei utgjer ein heilt sentral del av samfunnsdokumentasjonen vår og er gode kjelder til forståinga av norsk samfunnsutvikling.

Sjømat, bergverk og dans

Dei siste tre åra er det løyvd 2 millionar kroner til ei systematisk satsing på sjømatnæringa og norsk bergindustri. Arbeidet skjer i eit tett samarbeid med aktørar i næringa. Norsk sjømatarkiv og Norsk bergindustriarkiv representerer nye strategiske og metodiske grep for å ansvarleggjere næringane og sikre betre finansiering og tilgang til arkiva.

Det er gitt støtte til bevaring og digitalisering av Arkiv i Nordland sitt arbeid med Norsk Jernverk AS i Mo i Rana, Raufoss Industrihistoriske samlinger med Raufoss Ammunisjonsfabrikker og Kraftmuseet i Tyssedal som sluttfører eit treårig prosjekt med Boliden-arkivet. Dette arkivet vil bli tilgjengeleg på Digitalarkivet. Dansearkiv ved Danseinformasjonen er eit anna treårig prosjekt som går inn i siste prosjektår. Også dansearkiva er digitalisert og vil snart vere tilgjengeleg for alle på Digitalarkivet.

Sørsamiske stadnamn

Språksenteret Gielem Nastedh i Snåsa kommune får støtte til digitalisering av sørsamiske stadnamn. Arkivprosjektet er eitt viktig bidrag for å bevare dokumentasjon av eit svære trua språk, og der digitalisering opnar for revitalisering og bruk av språk i dagleglivet gjennom tilgjengeleggjering på Kartverkets digitale kart.