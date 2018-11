Dette utgjør 0,6 promille av pelsdyrene. I tillegg var 850 dyr under overvåking og behandling av pelsdyrbonden. Til sammen betyr dette at 99,775 prosent av alle dyrene kan karakteriseres som friske, ifølge Norges Pelsdyralslag.

Av de 515.000 kontrollerte pelsdyrene, ble det funnet 290 dyr med sykdom eller skade.

– Jeg ble veldig stolt da jeg så disse tallene. Det er tross alt en tøff tid for alle i næringa, sier kommunikasjonssjef Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag.

– Føler seg godt kontrollert

Undersøkelsen er gjennomført som del av pelsdyrnæringens helsetjeneste.

Dette er det tredje året at næringa gjennomfører en intern undersøkelse. Forrige tall lå på 99,903 prosent friske dyr, men da ble ikke dyrene som var under behandling inkludert i regnestykket.

– Dette er en intern kontroll og rådgivningsrunde vi gjennomfører i næringa. Vi vil følge opp hver gård og hver produsent, også for å drive forebyggende arbeid. Dette kommer i tillegg til tre besøk i året av veterinær og Mattilsynets kontroller, sier Wormdahl.

– Næringa føler seg godt kontrollert, sier Wormdahl.

– Kan ikke ha en nulltoleranse

Den interne kartleggingen ble gjennomført i oktober og innebærer at mer enn annethvert pelsdyr i Norge er blitt kontrollert. Kartleggingen kommer i tillegg til Mattilsynets inspeksjoner, og næringens tre pålagte helseovervåkningsbesøk alle pelsdyrgårder gjennomfører i løpet av året. I tillegg blir dyrevelferden på alle pelsdyrgårdene evaluert av et europeisk sertifiseringsbyrå gjennom dyrevelferdsprogrammet WelFur.

Av hensyn til egen troverdighet tror jeg at Norges Pelsdyralslag bør være forsiktig å bruke denne interne undersøkelsen som et argument mot en styrt avvikling av pelsdyrnæringa Live Kleveland, jurist og kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen,

De siste årene har pelsdyrbøndene drevet under svært usikre rammevilkår. I januar i år kom i tillegg regjeringen med et ønske om å avvikle pelsdyrnæringen.

– Få andre næringer, om noen i det hele tatt, blir behandlet så dårlig. Pelsdyrnæringen har vært beviselig forbedret og utviklet seg ved å iverksette flere tiltak, som blant annet veterinærbesøkene. Avlsprogram og tidlig sosialisering av dyra har gitt oss den mest tillitsfulle pelsdyrstammen i verden. Bøndene har jobbet hardt og systematisk med dette, og da oppleves det ekstra fortvilende at regjeringen vil rasere alt det gode arbeidet som er gjort. Det er meningsløst fra ende til annen, sier Guri Wormdahl.

– Vi har hatt så mye avskalling i næringa, og få rekrutteringer på grunn av den politiske situasjonen. De som er igjen i næringa er solide folk, sier Wormdahl.

Tall redder ikke næringa

Jurist og kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland, tror ikke tallene fra undersøkelsen vil redde næringa fra å bli avviklet.

– Av hensyn til egen troverdighet tror jeg at Norges Pelsdyralslag bør være forsiktig å bruke denne interne undersøkelsen som et argument mot en styrt avvikling av pelsdyrnæringa, sier Kleveland.

Kleveland mener det er bra med oppfølging både i form av varslede og ikke varslede tilsyn.

– Jeg vil gi ros til pelsdyralslaget for å drive god oppfølging av sine medlemmer. Vi har stor forståelse for at det er en økende risiko for at pelsdyroppdretterne vil lide i en avviklingsperiode. Det er lett å forstå at det er demotiverende å drive med pelsdyroppdrett i dag, sier Kleveland.

Hun mener at Dyrevernalliansens holdning til pelsdyroppdrett ikke handler om tall og avvik, men om driftsformen i næringa.

– Årsaken til at vi ønsker en avvikling av denne næringa er først og fremst på grunn av grunn av driftsformen og dyrenes atferdsbehov.

– Argumentet for å avvikle pelsdyroppdrett fra vår side er at pelsdyr har atferdsbehov som er vanskelig å ha i fangenskap innenfor de økonomiske rammene man har i dag. Det er ikke mulig å gi mink og rev akseptable forhold i bur. Derfor er det beste få avvikle næringen, istedenfor å innbille folk at det dyrevelferden skal blir bra, sier Kleveland.

Mattilsynet: Var mye dårlig pelsdyrhold

90 prosent av alle tilsynene som Mattilsynet har gjort hittil i 2018 der kontroll med dyrevelferd hos mink var formålet, var uvarslede tilsyn.

– For fire fem år siden var det mye oppstuss med mye dårlig pelsdyrhold, og Mattilsynet gjennomførte mange tilsyn. Etter det har det blitt mye bedre. På bakgrunn av at det er mange som har gitt seg i næringa, er det trolig de svakeste i næringa som er faset ut. Det er ikke mer avvik innen pelsdyrhold i dag sammenlignet med andre dyrehold i landbruket, sier Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet.

Ifølge Mattilsynet er det 139 dyrehold med mink i Norge og 139 med rev. Det er imidlertid kun minkoppdrettere som er med i pelsdyralslagets rapport.

Mattilsynet har ført tilsyn på 20 minkgårder hittil i år. 14 av sakene ble det ikke funnet avvik fra dyrevelferdsregelverket.

– Et avvik fra regelverket handler om flere ting enn bare sykdom og skader. Et registret avvik sier ikke noe om hvor alvorlig avviket er. Det kan gjelde alt fra skader på dyr til et gjerde som er dårlig sikret, sier Knævelsrud.