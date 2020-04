Zlatan kjøpte svensk jaktområde for 30 millioner

Det var i fjor, under tiden i den amerikanske klubben LA Galaxy i Los Angeles, at den svenske kraftspissen Zlatan Ibrahimović kjøpte et jaktområde på 1000 hektar i Jämtland, som grenser til Trøndelag og Innlandet.

Fra før av eier svensken, som nå spiler for den italienske klubben AC Milan, en jaktvilla og et jaktområde i Åre, ikke langt fra grensen til Norge.

Det er Östersunds-Posten som skriver om kjøpet.

Spissen, som tydeligvis også er glad i å jakte på vilt i tillegg til baller innenfor 16-meteren, kjøpte jaktområdet av Persson Invest.

Den svenske avisen Expressen skrev i 2014 at 38-åringen med 116 landskamper for Sverige, bruker jakt for å samle krefter.

– En politimann sa til meg en dag: "Du burde teste jakt, jeg tror du vil like det". Og siden har jeg vært hektet. Det er det beste som har hendt meg siden mine to barn.

Han sier i intervjuet at det er godt å komme i skogen, hvor ingen kan kjenne han igjen.

– For det tror jeg ikke dyrene gjør. Så fort jeg får en dag ledig, drar jeg og jakter.

Den svenske stjernen deler fiske- og jaktopplevelser på Instagram: