Zelenskyj: Ukraina har spolert Russlands angrepsplan

I en videosendt tale lørdag sa den ukrainske presidenten at Ukrainas styrker hadde stanset Kremls framstøt for å ta Kyiv og avsette ham. Han ba samtidig det russiske folk om å legge press på president Vladimir Putin for å stanse invasjonen.

– Vi har spolert planene deres, sa Zelenskyj, og la til at ukrainske styrker hadde kontroll over både Kyiv og de viktigste byene rundt.

Han takket også russere som har uttrykt motstand til krigen, og ba dem om å opprettholde presset mot Kreml.

– Ganske enkelt: Stans de som lyver til dere, lyver til oss og lyver til hele verden, sier Zelenskyj, som takket nei til et amerikansk tilbud om å bli evakuert og insisterte på å bli.

– Kampen pågår her, slo han fast.

– Ingen russere i Kyiv

Lørdag fortsatte russiske styrker å presse framover mot den ukrainske hovedstaden etter en natt med eksplosjoner og kamper i gatene, som drev Kyivs innbyggere på flukt til bomberom under bakken.

Det er imidlertid uklart hvor langt russerne har kommet. Ukrainske myndigheter melder om noe suksess med å drive russiske angrep tilbake, men kampene fortsatte nær hovedstaden. Det blir meldt om skuddvekslinger langs utkanten av byen, hvilket antyder at en mindre russisk styrke prøver å bane vei for hovedstyrken.

Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko slo lørdag ettermiddag fast at det ennå ikke var noen russiske soldater i sentrum av hovedstaden.

– Natten i går var tøff. Det er ingen russiske soldater i byen, men fienden forsøker å trenge seg inn, sa han i en videomelding lørdag.

Samtidig oppfordret han byens innbyggere til å komme seg inn i bomberom fordi «fienden angriper fra lufta».

Sivile tap

Russland hevder angrepet mot Ukraina kun er rettet mot militære mål, men sivile er meldt drept og såret i Europas største bakkekrig siden andre verdenskrig.

Et missil traff en høyblokk langs Kyivs sørvestlige utkant nær en av byens to hovedflyplasser, og laget et stort hull som ødela leiligheter i flere etasjer. En redningsarbeider sier seks sivile ble såret.

Lørdagens gatekamper følger to dager med omfattende missil- og luftangrep fra russisk side idet russerne rykket inn fra nord, øst og sør. Broer, skoler og boligstrøk ble truffet, og hundrevis ble rammet.

Ukraina anslår at 198 ukrainere er drept og at over 1.000 er såret som følge av invasjonen. Det er uklart om det er snakk om sivile eller militære, men minst tre av de drepte skal være barn.

FN anslår i tillegg at minst 120.000 er drevet på flukt. Brorparten har dratt til Polen, som sier de har mottatt 100.000 flyktninger siden invasjonen startet.

Uklart hvem som har kontroll

I krigens tåke var det lørdag fortsatt uklart hvor mye av Ukraina som er under ukrainsk kontroll og hvor mye som er tatt av russiske styrker.

Russlands forsvarsdepartement hevder de har tatt full kontroll over den sørlige byen Melitopol, rundt 35 kilometer inn fra Azovhavets kyst. De hevder også å ha nøytralisert over 800 ukrainske militærinstallasjoner. De hevder også at russiskstøttede separatister har gjort betydelige framskritt fra Donbas-regionen i øst.

Ukrainske og vestlige kilder mener imidlertid at Ukraina har lyktes med å bremse den russiske invasjonen. Blant annet tilbakeviste de en melding om at russiske styrker hadde landet i byen Lviv, og Ukrainas infrastrukturdepartement sier de skjøt ned et missil som var på vei mot Kyivs vannreserver.

Vil avsette Zelenskyj

Vestlige makter mener Putins mål er å avsette Ukrainas regjering og erstatte den med sitt eget regime. Invasjonen har ført til sterke reaksjoner internasjonalt, blant annet i form av direkte sanksjoner mot Putin. Ytterligere sanksjoner diskuteres i form av å utestenge Russland fra det globale betalingssystemet Swift.

I tillegg har sportsverden gjort sitt for å straffe Russland, og landet er også utestengt fra Eurovision. Russerne lot seg imidlertid ikke kue og la ned veto mot en FN-resolusjon med krav om at Russland stanser invasjonen av Ukraina. Kina, India og Emiratene avsto fra å stemme.

En høytstående russisk tjenestemann trekker på skuldrene av de vestlige sanksjonene og sier de er et uttrykk for Vestens «politiske impotens». Nestleder for Russlands sikkerhetsråd Dmitrij Medvedev advarer om at Russland kan reagere med å trekke seg fra den siste gjenværende atomavtalen, fryse vestlige aktiva og kutte diplomatiske bånd til Vesten.

– Det er egentlig ikke noe behov for å opprettholde diplomatiske relasjoner. Vi kan se på hverandre gjennom kikkerter og våpensikter, sier han.