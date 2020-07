– Når ein køyrer langs norske vegar, særleg i Distrikts-Noreg, legger ein tydeleg merke til vedlikehaldsetterslepet, seier forbundsleiar Jim Klunges i Yrkestrafikkforbundet, i ei pressemelding.

Rådgivande Ingeniørers Forening anslo i rapporten «State of the nation» at vedlikehaldsetterslepet og oppgraderingsbehovet på fylkesvegane er opp mot 600 milliardar kroner. For dei kommunale vegane er det opp mot 300 milliardar kroner.

– Dei fleste innspel til NTP, frå kommunar og fylkeskommunar, handlar om at dei ønsker nye bruer, tunnelar og motorvegar. Våre medlem etterlyser at dei i større grad held ved like og utbetrar dei eksisterande strekningane, seier Klungnes.

Betre opplæring av sjåførar

I innspelet krev YTF at arbeidet med å utbetre ras- og skredutsette vegar blir skunda. Dei vil mellom anna ha betre belysning, vegbreidde og rømmingsvegar.

– Når det skjer ulykker i tunnelar, er ofte yrkessjåførar dei første på staden. Derfor ønsker vi òg at opplæringa av yrkessjåførar skal legge større vekt på evakuering og handtering av ulykker og brann i tunnelar, seier Klungnes.

