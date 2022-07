Yngre gutt klemt av okse på gård på Jæren

Ulykken har skjedd i Brusand i Hå kommune.

– Nødetatene er på utrykning til en gård hvor det er meldt om en yngre gutt som er klemt av en stut, skriver Sørvest politidistrikt på Twitter.

Ulykken skal ha skjedd i det oksen ble flyttet fra en innhegning til en klippestasjon. Oksen skal ha stanget gutten, som er i 15-årsalderen, slik at han i et kort øyeblikk ble klemt mot et metallgjerde, skriver politiet på Twitter.

Politiet ble varslet klokken 12.37.

– Vi vet bare at gutten er våken og har en del smerter, sier operasjonsleder Steinar Knudsen til VG.

På Twitter opplyseres politiet at gutten er bevisst og ikke fremstår som kritisk skadd. Han flys nå til sykehus for sjekk av skjelettet.

Han opplyser at de ikke vet om noen har kontroll på oksen.