Det er toppsjefen i Yara, Svein Tore Hoelsether, som melder om rakettangrepet på sin LinkedIn-konto. Det er ikke rapportert om skadde eller døde, skriver Nettavisen.

– Selv om vi er svært takknemlige for at alle våre ansatte er gjort rede for, er det hjerteskjærende å være vitne til det som skjer, skriver Hoelsether.

Kontorene til selskapet ligger i samme kompleks som boligblokken som lørdag ble truffet av en rakett. Flere ble skadd i angrepet, men det er ikke meldt om døde.