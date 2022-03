Yara på jakt etter råstoff etter russisk eksportstans

Selv om selskapet fordømmer invasjonen av Ukraina, trenger Yara fosfat, kalium og nitrogen for å lage fullgjødsel. Det ville derfor ikke bryte kontakten med selskapene Phosagro og Uralkali.

Førstnevnte kontrolleres av oligarken Andrej Gurjev, mens Uralkali er deleid av Dmitrij Mazepin, som har nære bånd til Vladimir Putin.

Nå mister selskapet trolig sine russiske leverandører etter at russiske myndigheter har bedt gjødselprodusentene om å stoppe leveringene, skriver Dagens Næringsliv.

– Situasjonen utvikler seg raskt og er uoversiktlig, og det er for tidlig for oss å kommentere disse seneste meldingene, opplyste kommunikasjonsdirektør Kristin Nordal i Yara til avisen i helgen.

– Det er viktig at vi som samfunn gjør oss mindre avhengig av russiske leveranser, og vi fortsetter arbeidet med å aktivt se etter alternative kilder til råvarer for å begrense avhengigheten av russiske næringsstoffer og for å sikre gjødselproduksjon som er avgjørende for å forhindre matmangel og sult, la hun til.

Yara er en av verdens største gjødselprodusenter. Analytikere mener det ikke blir enkelt å erstatte russisk råstoff med import fra andre steder, og at det kan ta mange år. Det vil føre til høyere kostnader for bønder i hele verden og lavere produksjon, noe som igjen fører til dyrere mat, melder Bloomberg.