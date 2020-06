Yara med tiltak for å hindre sultkatastrofe i kjølvannet av covid-19

Antall mennesker utsatt for akutt sult kan dobles i kjølvannet av koronapandemien. Med støtte fra FN, den norske regjeringa og afrikanske institusjoner, skal Yara bruke 250 millioner kroner, for å sikre mattilgang for mer enn én million mennesker i Sør- og Øst-Afrika.

– Sårbare samfunn kan stå overfor den mest ødeleggende matkrisen på flere tiår. Hvis vi ikke handler nå, vil millioner av mennesker bli skjøvet ut i ekstrem fattigdom og sult. Afrika er spesielt hardt rammet. Yara er en avgjørende aktør i verdikjeden for mat og har derfor et ansvar for å støtte sårbare jordbrukssamfunn og bidra til å avverge en sultkatastrofe, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara International i en pressemelding.

40 000 tonn med gjødsel

Yara skal blant annet bidra med 40 000 tonn høykvalitetsgjødsel med sink for bedre ernæring, opplyser selskapet.

Yara forventer at deres bidrag med mineralgjødsel og agronomisk rådgivning vil tredoble maisproduksjonen og skaffe mat til mer enn én million mennesker i Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzania, Zambia, Malawi og Mosambik gjennom ett år.

– Covid-19-krisen kan bli en global humanitær katastrofe. Pandemien kan gi samfunn som allerede er på kanten av overlevelse et dødelig slag, sier David Beasley, direktør for Verdens matvareprogram.

Bønder i Malawi tjener mindre

I en tidligere sak Nationen har skrevet, forteller Jan Thomas Odegard, daglig leder i den norske bistandsorganisasjonen Utviklingsfondet, om situasjonen i Malawi.

Han fortalte da at den største utfordringa til bøndene i landet er at de ikke lenger kan samarbeide via samvirkene under koronapandemien.

– Siden de ikke lenger kan selge matvarene sammen, og nå må selge individuelt, tjener de rundt 30 prosent mindre enn de pleier, sa Odegard.

Han fortalte også at det allerede er over tre millioner mennesker som får matvarehjelp fra FN og myndighetene sør i landet.

– Den krisa kan fort spre seg hvis det ikke tas tak i, sa Odegard til Nationen.

– Prisverdig

Yara håper at initiativet kan være en katalysator for at andre aktører i privat sektor vil delta i en koordinert innsats for å bedre produktivitet i landbruket, møte lokal etterspørsel etter mat og forbedre bøndenes inntekter og befolkningens helse gjennom bedre ernæring.

– FNs 17. bærekraftsmål oppfordrer til partnerskap for å nå målene. Under Covid-19-krisen er partnerskap, slik som det Yara nå innleder, både prisverdig og viktig. De økonomiske effektene av pandemien kan dramatisk øke sult og fattigdom, særlig i Afrika. Gjennom dette initiativet kan Yara og samarbeidspartnerne bidra til å sikre kritisk matproduksjon til de som er aller mest sårbare for ettervirkningene av pandemien, sier statsminister Erna Solberg i pressemeldinga.

Videre skriver Yara at Action Africa: Thriving Farms, Thriving Future skal:

*Sørge for at mat er tilgjengelig og rimelig for de mest utsatte.

*Holde små og mellomstore bedrifter gående ettersom de er ryggraden i matsystemene i Afrika.

*Bidra med innsatsfaktorer til småbrukere.

*Holde matmarkedene åpne og trygge.

*Sikre at bøndene får nødvendig kunnskap og digitalisere for sporbarhet når det er mulig.