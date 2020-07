Yara med styrket resultat i andre kvartal

Yara International ASA omsatte for 2,9 milliarder dollar i andre kvartal i år, en kraftig nedgang sammenlignet med 3,4 milliarder til samme tid i fjor.

Tross dette endte de andre kvartal med et driftsresultat på 335 millioner dollar, opp fra 266 millioner dollar i fjor. Resultatet før skatt endte på 583 millioner dollar, opp fra 541 millioner for et år siden.

– Det gleder meg å se Yaras organisasjon fortsette å prestere bra i en krevende tid, skriver konsernsjef Svein Tore Holsether i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen var etterspørselen etter gjødsel og matvarer noe lavere enn normalt i andre kvartal, men det er tegn til bedring mot slutten av kvartalet.

