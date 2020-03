Y-blokka på liste over mest truede kulturminner

Listen over de truede kulturminnene kommer samme uke som det planlagte rettsmøtet i Oslo tingrett der det skal tas stilling til om det skal gis midlertidig forføyning i rivesaken.

Det er vedtatt at bygningen i regjeringskvartalet skal rives, men fortsatt kjemper Y-blokkas tilhengere en innbitt kamp for å redde bygningen.

Fortidsminneforeningens generalsekretær Ola Fjeldheim sier i en pressemelding at oppføringen på listen er nok en bekreftelse på at Y-blokka er et internasjonalt viktig kulturminne.

– Vi må se i øynene at det ikke er veldig mange kulturminner i Norge med internasjonal betydning. Y-blokka er en av disse få, sier Fjeldheim.

Det albanske nasjonalteateret i Tirana, Sammezzano slott i Toscana (Italia) og Jezeri slott i Tsjekkia er også på listen. Det samme er Szombierki kraftverk i Polen, Beograd festning (Serbia) og Plecnik stadion i Slovenia.

