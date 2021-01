WWF: Enorme skogområder tapt på et tiår

Til sammen er over 430.000 kvadratkilometer gått tapt, ifølge en fersk analyse fra Verdens naturfond, WWF International. Norges areal inkludert Svalbard og Jan Mayen er til sammenligning på 385.000 kvadratkilometer.

Ifølge organisasjonen har over halvparten av skogødeleggelsene skjedd på 29 steder i Sør-Amerika, Afrika og Sørøst-Asia.

I Brasil er Amazonas-regionen og Cerrado hardest rammet. WWF peker dessuten på den bolivianske delen av Amazonas, Paraguay, Argentina og Madagaskar, samt Sumatra og Borneo som områdene i verden med mest skogødeleggelser.

Soya og kjøtt

Det tropiske savanneområdet Cerrado i Brasil har et svært rikt dyre- og planteliv, men en tredel av skogområdene her er gått tapt mellom 2004 og 2017, ifølge WWF. Områdene blir brukt til produksjon av soya og kjøtt.

Skog har stor evne til å lagre karbon og ansees som en del av løsningen på klimakrisen. Likevel fortsetter ødeleggelsene av skogområder svært raskt. Det fører også til ugjendrivelige tap av jordas biologiske mangfold, ifølge WWF.

Avskogingen er en enorm trussel mot urfolk som har levd av det skogen gir i lang tid.

Smitte fra dyr til mennesker

Organisasjonen peker dessuten på at ødeleggelsen av naturområder øker faren for flere smittsomme sykdommer som overføres fra dyr til mennesker. Den pågående koronapandemien er en slik sykdom.

– Vi må ta grep om overproduksjonen og verdsette helse og natur mer, framfor den overdrevne vektleggingen av økonomisk vekst og profitt for enhver pris, sier Fran Raymond Price i WWF.

Han påpeker at det er høyere risiko for at nye sykdommer dukker opp i tropiske regnskogområder der landområdene blir brukt til noe annet.

WWF-rapporten oppfordrer folk til å bidra til å hindre avskoging ved å unngå noen typer kjøtt, og produkter av soya og palmeolje.

Organisasjonen oppfordrer også verdens regjeringer til å jobbe for å sikre urfolks rettigheter og verne om områder med stort biologisk mangfold.

(©NTB)