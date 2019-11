Widerøe meiner MDGs politikk truar kortbanenettet

– MDG framstiller flyreiser som eit luksusgode og at det i dag er for billeg å fly. Dette er langt frå verkelegheita i store delar av Distrikts-Noreg. Her er fly den einaste måten å komme seg til arbeid, til sjukehuset og for å kunne nytte seg av heilt nødvendige, offentlege tenestetilbod, skriv flyselskapet i ei pressemelding.

Selskapet viser til at det i dag i gjennomsnitt kostar 1.300 kroner for ein flybillett på kortbanenettet. Widerøe meiner prisen vil auke med ytterlegare 30 prosent med MDGs alternative budsjett.

Flyselskapet gir MDG honnør for å foreslå insentiv for å gjere det lønnsamt å operere elfly, men meiner likevel at heilskapen i det alternative budsjettet til partiet verkar i motsetning retning.

– Føresetnad for ein elektrifisering av det norske kortbanenettet er at det framleis finst trafikkgrunnlag. Forslaget vil strupe alle kommersielle kortbaneruter i heile landet. Heilt nødvendig kollektivtrafikk i Distrikts-Noreg, som desse flyrutene er, vil forsvinne, meiner selskapet.

Nasjonal talsperson Arild Hermstad i MDG meiner Widerøe bommar med kritikken.

– Den største trusselen mot det grøne skiftet er at det kostar for lite å forureine. Derfor treng vi ein felles klimadugnad der alle utslepp blir dyrare, seier han til NRK.

Fordi fly er ein viktig del av kollektivtransporten i delar av landet, vil partiet skjerme kortbanenettet for dei største aukane, legg han til.