Widerøe må betale millioner tilbake til staten for sjuende år på rad

Hvert år mottar Widerøe rundt 450 millioner kroner i statlig støtte for flyging på kortbanenettet. Dersom det blir for mange forsinkelser eller innstilte avganger, kan staten trekke tilbake deler av tilskuddet.

I kontrakten mellom staten og Widerøe har flyselskapet forpliktet seg til at 98,5 prosent av flygingene skal gjennomføres som planlagt. I perioden fra april 2017 til mars 2018 hadde Widerøe 97,5 prosent gjennomførte flyginger. Staten krever derfor at flyselskapet må betale tilbake 4,7 millioner kroner, skriver avisa Nordlys.

Det er sjuende år på rad at staten trekker tilbake deler av kompensasjonen til Widerøe, som ikke har klart å holde seg innenfor kravet siden driftsåret 2010–2011.

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe, Silje Brandvoll, skriver i en mail til Nordlys at kravet fra staten er høyt og at selskapet arbeider for å nå det.

– Widerøe flyr i et av verdens mest krevende områder, geografisk og klimatisk. I perioder vil både værforhold og andre driftsforhold kunne forstyrre den ruteplanen vi har lagt, skriver hun.

Samferdselsminister Jon Georg Dale sier at departementet har forventninger til at Widerøe gir det tilbudet de skal og det de har forpliktet seg til.

– Vi har klare forventninger til hva slags tilbud Widerøe skal levere, og vi gir bøter når de ikke klarer å levere det de har sagt at de skal, sier han til NRK.

