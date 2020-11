Widerøe kuttar 800 arbeidsplassar: – Har inga forståing

Widerøe Ground Handling kuttar 500 årsverk, som svarar til nesten 800 arbeidsplassar. Leiaren for Parat-WGH, Svanhild Hogner, seier det er brutalt og usolidarisk å seie opp så mange tilsette i dagens situasjon.

– Heile landet er stengd ned, og det finst ikkje nye jobbar å gå til. Selskapet har ingen ekstra kostnadar ved å permittere fram til mars, slik styresmaktene har lagt opp til.

Ho er tillitsvald for fleire hundre tilsette i Widerøe Ground Handling, og forstår ikkje kvifor selskapet nyttar oppseiing framfor permittering.

– Etter vår meining er det ikkje riktig å seie opp så mange tilsette, så lenge selskapet har moglegheit til å nytte permitteringar. Vi kan ikkje seie opp folk no, for så å tilsette mange av dei same på nytt til våren, seier Hogner.

Tapte kontrakt

Ifølge Hogner kjem oppseiingane på grunn av at Widerøe Ground Handling tapte ein anbodskonkurranse om bakkehandteringstenester for SAS på tre flyplassar. I Kristiansand, Bergen og Tromsø. SAS har valt å inngå ein ny avtale med Aviator i staden for Widerøe Ground Handling.

Advokat i Parat, Sigurd Øyvind Kambestad er samd med Hogner, og peiker på at ingen andre selskap i Widerøe-konsernet gjer det same som Widerøe Ground Handling.

– Vi har forståing for at det må bli nedbemanna der selskapet har tapt anbodskonkurransen, men for andre flyplassar har vi inga forståing for dei massive oppseiingane vi no opplev, seier Kambestad.

– Selskapet meiner det motsette av styresmaktene

– Vi har allereie varsla om at vi ser på dette som ei overdraging av verksemda, og at dagens tilsette har rett til å bli tilsette i Aviator. Widerøe Ground Handling gjer overgangen vanskelegare ved å ikkje skilje mellom dei som blir overtalige på grunn av tap av kontrakt, og dei som er overtalige på grunn av pandemien, seier Kambestad.

Parat meiner det er to åtskilde prosessar og at Widerøe Ground Handling som arbeidsgjevar har plikt til å skilje dei to grunnane til nedbemanning. Kambestad viser til at styresmaktene meiner pandemien er ein forbigåande situasjon.

– Det er derfor påfallande å registrere at selskapet meiner det motsette av norske styresmakter. Dersom Widerøe Ground Handling meiner nedgangen er permanent, eller så langvarig at den grunngir oppseiing, må selskapet gi ei forklaring på kva produksjonsnivå som er lagt til grunn for våren, sommaren og hausten 2021. Ei slik forklaring er ikkje selskapet villige til å gi, seier han.