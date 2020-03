WHO: Virusutbruddet er en pandemi

– Vi er dypt bekymret, både over den alarmerende spredningen og alvorlighetsgraden, og over passivitetsnivået. Vi har derfor kommet til den konklusjonen at covid-19 kan karakteriseres som en pandemi, sa WHOs leder Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressekonferanse onsdag.

Onsdag var det verden over registrert omkring 120.000 smittetilfeller og over 4.200 dødsfall forårsaket av viruset. Det er blitt påvist i til sammen 114 land.

– Vi har ringt med alarmklokka, høyt og tydelig, sier Tedros.

En pandemi er et sykdomsutbrudd som rammer svært mange mennesker over store deler av verden. Inntil nå har spredningen av covid-19-viruset i stedet blitt beskrevet som én eller flere epidemier.

Tedros sier det nye ordvalget ikke innebærer noen endring i hvordan sykdommen bør bekjempes.

– Alle land kan fortsatt endre utviklingen til denne pandemien, sier WHO-sjefen.

Han oppfordrer myndighetene i de rammede landene til å teste, behandle og isolere smittede og mobilisere befolkningen i kampen mot viruset.