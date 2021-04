WHO vil ha forbud mot salg av levende dyr på matmarkeder

– Dyr, spesielt ville dyr, er kilden til over 70 prosent av fremvoksende smittsomme sykdommer hos mennesker, hvorav mange forårsakes av nye virus. Ville pattedyr utgjør spesielt en risiko for fremveksten av nye sykdommer, sier WHO i en uttalelse tirsdag.

Tradisjonelle markeder spiller riktig nok en viktig rolle i å skaffe mat og livsgrunnlag for store befolkninger, men forbud mot salg av levende ville dyr kan beskytte helsen både til de som jobber på markedene og kundene, påpeker WHO.

Noen av de tidligst kjente tilfellene av covid-19 er knyttet til et slikt marked i Wuhan i Kina, der mange av de første pasientene var ansatte eller kunder, heter det i WHOs uttalelse.

– Tradisjonelle markeder, der levende dyr blir holdt, slaktet og stilt ut, utgjør en særlig risiko for overføring av sykdom til ansatte og kunder, slår WHO fast i en midlertidig veiledning som organisasjonen har utviklet i samarbeid med Verdensorganisasjonen for dyrehelse (OIE) og FNs miljøprogram (UNEP).

– Veiledningen oppfordrer land til å suspendere salget av fangede levende ville dyr på matmarkeder som nødtiltak, uttaler WHO.

Organisasjonen oppfordrer også regjeringer til å stenge deler av matmarkeder der levende ville dyr selges, hvis det ikke finnes tilstrekkelige sikkerhetsvurderinger.

