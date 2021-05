WHO-panel skal vurdere helserisiko i møte mellom dyr og mennesker

Frankrike og Tyskland har bidratt med penger til panelet som oppnevnes i kjølvannet av covid-19. Viruset bak den pågående pandemien antas å først ha oppstått hos dyr for så å bli overført til mennesker.

– Pandemien viser med kraft at menneskehelse ikke eksisterer i et vakuum. Det kan heller ikke innsatsen for å styrke og beskytte den gjøre, sier WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus.

– Den nære forbindelsen mellom helse hos mennesker, dyr og miljøet krever tett samarbeid, samordning og kommunikasjon mellom relevante sektorer, sier han.

Resultater i år

FN-organet sier at så mye som tre firedeler av nye, smittsomme sykdommer som dukker opp, starter hos dyr. Håpet er at panelet kan komme med råd til WHO og andre organer som jobber for å unngå utbrudd av sykdommer som covid-19, ebola og fugleinfluensa.

Ekspertpanelet skal ledes av tyske Thomas Mettenleiter og sørafrikanske Wanda Markotter. De håper å komme med sine første resultater senere i år, sier Mettenleiter.

– Mye på spill

WHO skal jobbe sammen med FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO), Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) og miljøprogrammet UNEP for å utvikle en strategi for å avdekke risiko for at virus hopper fra dyr til mennesker.

– Om covid-19 har lært oss én ting, så er det at vi ikke kan la oss bli tatt på sengen en gang til. Det er for mye som står på spill, sier UNEP-sjef Inger Andersen.

(©NTB)